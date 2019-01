Mosquera: "Gareca hizo bien en no llamar a los que venían de vacaciones"

Destaca el trabajo del 'Tigre'. El siempre polémico y directo Roberto Mosquera, atraviesa un buen momento en el fútbol boliviano, pues consiguió estar dentro de los mejores estrategas de Sudamérica y en la Federación Peruana de Fútbol también reconocieron su gran trabajo.

Asimismo, el ex técnico de Alianza Lima se refirió al tema de la selección peruana y el gran cambio que había logrado con Ricardo Gareca, pues Mosquero resalta todo lo que hizo el 'Tigre' en su primer proceso. "Cuando tú tienes autoridad moral, como la tiene Ricardo, las cosas caminan y él lo hizo de una forma bien discreta porque dejó de llamar a los que no tenían compromiso, venían de vacaciones y con olor a trago", señaló en Tv Perú.

Video: Tv Perú

Y es que el no llamado a los denominados '4 fantásticos', hizo un gran cambio en la 'blanquirroja'. "Habían jugadores que venían y tres días antes se preguntaban quien era el rival, la cosa es que si alguien lo decía podía caer mal, pero nadie me va a decir que no sucedía", agregó.

Finalmente, Roberto Mosquera dijo que la selección tiene que empezar a trabajar ya porque Chile no va a equivocarse de nuevo como lo hizo en las últimas Eliminatorias.

TAMBIÉN LEE