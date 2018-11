Roberto Mosquera pide a Edwin Oviedo que renuncie a la FPF

Roberto Mosquera se ha unido al pedido de muchos otros personajes del fútbol que han expresado su deseo de que Edwin Oviedo pueda dejar el cargo de presidente en la Federación Peruana de Fútbol.

"Fui criticado hace poco por decir que el fútbol peruano no tiene las condiciones para ir a un Mundial. El presidente de la FPF llega a través de los equipos de la Copa Perú, no tengo nada contra ellos pero el poder lo deberían tener Cristal, Alianza y Universitario. Incluso antes se regalaban televisores, computadoras y carros a los clubes para sacar votos. Además, Oviedo tiene que haber pedido licencia desde hace mucho. Tiene que dejar el puesto y enfrentarse a su tema como corresponde, no estoy diciendo nada alejado de la realidad ni faltando el respeto", indicó Roberto Mosquera en entrevista con Ovación.

Además, pidió se "ordenar la casa" para aspirar a una nueva clasificación mundialista: "Ahora que hemos ido al Mundial, hay que comenzar a cambiar todo porque sino no vamos a clasificar a Qatar. Chile no nos va a dar puntos, acá hay que ordenar la casa porque no vamos a tener otro golpe de suerte. Ojalá lleguemos a la siguiente Copa del Mundo por un crecimiento dirigencial e infraestructura. No estoy pidiendo nada afuera de realidad, solo hay que ser íntegros y correctos", sentenció el entrenador de Royal Pari respecto a este tema.

Cabe recordar que Edwin Oviedo aún tiene pendiente el caso de 'Wachiturros de Tumán', donde se le involucra en el asesinato de dos personas en Lambayeque.

