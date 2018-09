Ricardo Gareca: "Zambrano tiene opciones para volver a la selección"

Hace casi dos años y medio que Carlos Zambrano no viste la camiseta de la selección peruano, pero es suerte podría cambiar, pues el entrenador de la Blanquirroja, Ricardo Gareca, estaría viendo la opción de convocarlo nuevamente, así lo reveló el 'Tigre' luego del compromiso ante Alemania.

"En la medida que tenga continuidad, tiene opciones Zambrano. Pero es importante su intención de estar", apuntó Gareca.

SIENTE QUE PUEDE VOLVER

Actualmente, Zambrano viene jugando en la Liga de Suiza, donde defiende los colores de Basel, sin embargo se dio un tiempo para viajar hasta Alemania y visitar a sus excompañeros, además estuvo presente en el estadio donde jugó la selección peruana ante el cuadro alemán. Asimismo, Zambrano habría conversado con el comando técnico de Gareca.

"He jugado muy poco en los últimos 6 meses y es complicado que un jugador de selección no tenga continuidad. Sé que si le meto más ganas puedo volver. Sí he hablado con el profe, pero tengo que tener continuidad para que me tenga en cuenta. Todo futbolista quiere estar con la selección siempre, si regreso no sería como una revancha", señaló el 'León'.

Como se recuerda, la última vez que Zambrano jugó con la selección nacional se dio el 25 de marzo del 2016 ante Venezuela por Eliminatorias para Rusia 2018, después de ello, Gareca nunca más lo volvió a llamar.