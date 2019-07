Ricardo Gareca y su dura crítica a André Carrillo tras millonaria renovación en Arabia Saudita

André Carrillo firmó una millonaria renovación con Al-Hilal, donde jugará durante los próximos cuatro años y recibirá un sueldo anual de cuatro millones de dólares, siendo el jugador peruano mejor pagado. Sin embargo, esta noticia no le agrada del todo a Ricardo Gareca, quien reveló que le hizo un pedido especial a la 'Culebra'.

“Lo habíamos hablado, me dijo que existía esa posibilidad (continuar cuatro años más en Arabia). Se le pidió a él y al representante, por la Selección, que se tomen mejores decisiones. Pensamos que André es un jugador para las mejores ligas”, indicó el técnico de la selección peruana en Radio Capital.

Además, explicó que esperaba "algo mejor" para el futuro del extremo: “Tuve la oportunidad de ir a verlo a Arabia y me di cuenta que hay buenos estadios, comprobamos la exigencia. Si me preguntan qué me hubiera gustado es que esté más cerca o algo mejor, por un tema de logística y viajes”, añadió.

Cabe recordar que André Carrillo arrancó la Copa América 2019 como suplente durante toda la fase de grupos y fue a partir del duelo ante Uruguay en los cuartos de final en donde pudo ganarse, nuevamente, la titularidad en el conjunto dirigido por el 'Tigre'.

