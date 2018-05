Ricardo Gareca y la frase con la que descartaría a Claudio Pizarro

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, en conferencia de prensa, ha sacado de la incertidumbre varias interrogantes acerca del 'equipo de todos'. Bastante sereno y con actitud predispuesta, Ricardo Gareca ha sido bastante diplomático para aclarar cuáles son las prioridades de la Selección Peruana.

Ante el interés de los periodistas por saber si podría ser Claudio Pizarro una opción ante la sensible baja de Paolo Guerrero, el técnico nacional ha sido contundente.

"La elección de un jugador no radica en 35 minutos, tienen que soportar 90 o 120 minutos. Yo no puedo contemplar jugadores que de pronto estén adecuados para 30'. Si no está en su pico más alto de su calidad, que estén en un pico de su nivel físico", aclaró Ricardo Gareca.

Su respuesta ha ayudado a esclarecer la interrogante entorno a Claudio Pizarro. El delantero, ya con casi 40 años, no estaría, por razones obvias, apto para jugar 90 minutos ni para soportar la carga física de un partido que pueda alargarse, como suele suceder en la Copa del Mundo y Rusia 2018 no será ajeno a ello.