¿Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas toman distancia de Edwin Oviedo?

Juan Carlos Oblitas y Ricardo Gareca habrían ahondado su distancia con Edwin Oviedo, y con ello puestos al margen por decisión propia, luego que el presidente de la FPF, decidió traer un experto mexicano para reestructurar el fútbol peruano, cuando esa misión estaba asumida por el técnico de la selección peruana y el director deportivo que ahora, al parecer, le dieron la espalda.

En la FPF les atrae el formato del fútbol mexicano, consideran que las liguillas con llaves eliminatorias son más atractivas y rentables y por lo cual Edwin Oviedo habría desechado el proyecto avanzado por Ricardo Gareca, su preparador físico Néstor Bonillo y un asistente de argentino de confianza del comando técnico, además de los aportes de Juan Carlos Oblitas.

Ante esto el técnico de la selección peruana habría dicho a Edwin Oviedo que a partir de ahora no lo vuelva a llamar jamás para consultarle alguna opinión sobre el tema, que él solo se dedicará al equipo, misma respuesta de Juan Carlos Oblitas quien le manifestó que hasta diciembre solo se avocará a su función de de director deportivo.

Edwin Oviedo pretendería un campeonato similar al fútbol mexicano, con Apertura, Clausura y una liguilla de ocho equipos al final de cada torneo. Sin embargo, este sistema de torneo no se adapta a las condiciones contractuales de la ADFP con el Consorcio del Fútbol Peruano (dueño de los derechos audiovisuales de la Copa Movistar), que exige, por contrato, que cada equipo juegue como mínimo 44 partidos. Esa cifra surgió cuando el torneo se jugaba con 12 equipos, con una Apertura y Clausura de dos vueltas y un Play Off y no se adapta a los 16 equipos que existen en la actualidad.