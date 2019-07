Ricardo Gareca y el fuerte llamado de atención a Christian Cueva tras polémicas imágenes ¿Habrá sanción? | VIDEO

Finalmente las controvertidas imágenes de Christian Cueva orinando en la calle han sido vistas por el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca. El seleccionador de la bicolor hizo un fuerte llamado de atención al volante del Santos FC de Brasil, pero descartó alguna sanción para el futbolista peruano.

“El caso de Cueva, me preguntaron en un momento que no tenía mayor conocimiento. Ahora ya lo sé. Entonces, yo digo que no me gustó su comportamiento. Hay que tener cuidado, porque eso repercute. No he podido conversar con él”, afirmó Ricardo Gareca en entrevista con Andina.

“Si hay algo rescatable, en la cual no estoy de acuerdo para nada, dentro de la gravedad y la incomodidad, se dio en un ámbito familiar. No lo minimizo ni lo justifico, pero no quiero que se me malinterprete”, agregó el Tigre Gareca.

No habrá castigo para Christian Cueva

“Todas las decisiones las tomamos en bien de la Selección. A mí me interesa cómo llegue. Ha dado todo con la Selección. Ojalá que no se repita. A nadie le hace bien, ni a la Selección”; concluyó.

