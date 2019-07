Ricardo Gareca sobre los peruanos en el extranjero: "No necesitan estar en Real Madrid o Barcelona"

Concluida la Copa América, Ricardo Gareca sabe que los jugadores de la selección peruana están en la mira de muchos clubes del mundo para emigrar. Y eso lo preocupa. No solo por lo que pueda significarle a sus jugadores el cambiar de club y empezar de cero, sino por el rendimiento que puedan tener en la bicolor.

El 'Tigre' señaló, en entrevista con Depor, que si bien el gran desafío del Perú es aumentar la lista de jugadores convocables, es mucho más importante que los que ya están en el extranjero o los que puedan emigrar muestren un crecimiento personal y profesional. Sin importar el club en el que estén.

"Los jugadores que están saliendo tienen que mantenerse a un determinado nivel. No necesitan estar en Real Madrid o Barcelona para eso", dijo el entrenador de la bicolor.

"No es preocupación nuestra que vayan al mejor club o mejores ligas, sino que salgan y se vuelvan más profesionales, que tengan continuidad, que salgan a diferentes ligas, que cada vez haya más jugadores estén en el extranjero. Preocupación nuestra es que no se pierda la fortaleza de equipo que nos ha caracterizado. Mientras no perdamos esa perspectiva todo estará bien", agregó.

Gareca, además, señaló que un tema muy importante para él es que los jugadores de la selección peruana no se alejen mucho de Perú. "Cuanto más se centralicen los jugadores, va a ser mejor para la selección. El hecho que puedan tener continuidad en ligas a distancias más cortas. No es lo mismo estar a 11 horas que a 18 o 20 horas. eso puede ser perjudicial en lo individual y colectivo", indicó.

