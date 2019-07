Ricardo Gareca sobre la polémica con Claudio Pizarro: "A lo mejor se interpretó mal lo que dije"

Previo a la Copa América, Ricardo Gareca protagonizó una polémica con Claudio Pizarro respecto a las razones por las que no decidió convocar al 'Bombardero', generando una fuerte respuesta del goleador peruano. Esta vez, el técnico de la selección peruana volvió a referirse sobre este tema.

“Siempre he manifestado una admiración por él. Comprobamos el nivel de jugador y profesional. Simplemente, que en nuestro caso, tenemos mayor suerte con un muchacho y con otro. Lamentablemente lo tuvimos una época de grande, con algunas molestias y estabilidad. Nunca pudo lograr esa estabilidad de continuidad. Por eso optamos por no convocarlo”, indicó el técnico de la selección peruana en Radio Capital.

“A lo mejor se interpretó a mal con lo que yo dije algo sobre no llevarlo al Mundial. Lamentablemente me vio envuelto en una polémica en la que no quiero estar. Yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia él”, añadió el 'Tigre', con lo que zanjó la polémica.

Ricardo Gareca tendrá los Juegos Panamericanos Lima 2019 para analizar qué jugadores de la selección peruana Sub 23 puede incorporar a la selección mayor, de cara a los amistosos que tendrá ante Ecuador y Brasil en el mes de setiembre.

