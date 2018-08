Ricardo Gareca sobre Edwin Oviedo: "El que este libre de pecado que tire la primera piedra"

El director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca se pronunció con respecto al caso de Edwin Oviedo y expresó su deseo de que "no le pase nada a nadie", pues tiene un gran aprecio por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

"No me gusta enjuiciar a las personas, para eso está la justicia. Ejemplo no soy para nadie. Todos cometemos errores. Hoy se juzga con ligereza a las personas. Muchas veces a la gente se le condena, la sociedad, la prensa y en general somos de enjuiciar demasiado. Yo solo hablaré de lo deportivo y todas las cosas que sucedan de aquí en más, estamos al margen de nosotros, no está ligado a nosotros. Tengo una gran conciencia de que no me gusta enjuiciar a la gente. Como dijo Dios: "El que este libre de pecado que tire la primera piedra", remarcó Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

"No vamos a contestar ninguna pregunta que no sea futbolística. Nosotros representamos a la FPF, nosotros vemos todo lo estrictamente deportivo. Ahora esperemos que no le pase nada a nadie, porque tenemos un gran aprecio. Lo único que me interesa es la selección nacional", acotó.

"Estamos enfocados en lo futbolístico y deportivo, no en otra cuestión. Los otros temas que se presenten tendrán que resolverlos la gente competente", agregó.

Consultado por la ausencia de los directivos de la FPF, Ricardo Garecaa expresó: "Como es una continuidad no vemos problemas en que ustedes pregunten al comando técnico. Ustedes ya conocen a nosotros, si hubiera sido otro ahí sí sería diferente".

