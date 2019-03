Gareca sobre Benavente: "No creo que Egipto sea una avance para él"

La lista de convocados de Ricardo Gareca fue oficializada este viernes en el auditorio principal de La Videna, el técnico de la selección peruana anunció a sus 23 jugadores con los que afrontará los amistosos ante Paraguay y El Salvador el próximo 22 y 26 de marzo respectivamente. La sorpresa fue la no convocatoria de Cristian Benavente para esta fecha FIFA.

Durante la conferencia de prensa, el estratega argentino fue consultado sobre el tema y el 'Tigre' mencionó el cambio de liga y equipo que tuvo el 'Chaval' en los últimos meses. "El escenario en el cual lo vi en un momento en Bélgica al que fue ahora, deportivamente, no creo que sea un avance para él. Pero eso no le cierra las puertas", señaló el técnico.

Durante estos partidos amistosos, el comando técnico de la 'bicolor' seguirá analizando a jugadores con los que podrá contar en la Copa América de Brasil 2019 el próximo mes de junio, ya que antes del torneo americano, Perú se enfrentará a Colombia como preparación.

Cristian Benavente no es el único jugador que no ha sido convocado por Gareca, la 'Sombra', Christian Ramos quedó fuera de la lista al igual que Raúl Ruidiaz, aunque este último pidió no ser llamado a la selección por algunos problemas que se le presentaron.

