Ricardo Gareca: "Sin Paolo Guerrero tenemos que cambiar"

Sin saber aún la amenaza que pesa sobre Paolo Guerrero, tras el pedido de la Agencia Antidopaje para que el Tribunar Arbitral del Deporte (TAS), lo castigue por dos años, Ricardo Gareca admitió que la ausencia del delantero lo obliga a cambiar el esquema de juego de la selección peruana de cara al Mundial Rusia 2018.

“Las características que ofrece Paolo Guerrero no es tan habitual en los jugadores que nosotros tenemos (en la selección peruana), entonces eso puede llevarnos a un cambio (en el esquema), pero creo que eso no nos va a resentir”, reconoció el ‘Tigre’ en entrevista con la cadena internacional Beinsports.

De momento “Paolo Guerrero está enfocado en la preparación para el Mundial Rusia 2018 y para su equipo en lo que le resta para lo que le levanten la sanción. Nosotros estamos en comunicación permanente, pero no queremos interferir hasta tanto lo autorice la Fifa”, precisó el estratega de la bicolor. “Es muy poco lo que podemos hacer, pero sí es mucho lo que él (Paolo Guerrero) esta haciendo para llegar de la mejor manera”, agregó Ricardo Gareca.

Del amistoso contra Croacia, Ricardo Gareca comentó: “Es una selección de muy alto nivel, con una gran circulación de juego y que, consideramos, posee un gran ataque. En lineas generales creo que nos va a venir muy bien, este partido, vamos a tener que estar muy enfocados, desde el aspecto de lo que puede dar Croacia”.

Finalmente Ricardo Gareca explicó cómo busca conformar su lista para el Mundial Rusia 2018. “Uno debe tener especialistas en determinadas funciones, si no hay especialistas es complicado. Porque uno, a lo mejor, con un volante analiza y dice: este jugador lo quiero poner de volante 6, mediocampista de contención, pero tiene tan buena salida, tan buen pie, que me da una primer salida muy importante, aunque una determinada deficiencia en la recuperación de la pelota, entonces por ahí uno termina teniendo una cosa, pero acaba desequilibrado en la otra. Lo ideal no es eso, lo ideal es que uno pueda tener especialistas. En eso voy a tratar de apuntar para confeccionar la lista”