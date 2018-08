Ricardo Gareca: "Si me llamaban de Argentina por ahí cambiaban las cosas"

El técnico de selección peruana, Ricardo Gareca aseguró que no recibió ningún llamado de la AFA después del Mundial Rusia 2018, pero que si lo llamaban de la selección Argentina por ahí cambiaba su decisión.

"No te puedo decir ni que sí, ni que no, pero si por ahí me llamaba Argentina viste, en una de esas...lógicamente podía haber hablado en ese momento, pero no podría asegurar que podría llegar. Depende la situación si podía agarrar o no podía agarrar la selección. Perú siempre fue la prioridad y lo que prometí lo cumplí, ¿me podría haber cambiado la selección Argentina? y bueno, viste, quizá a lo mejor sí. Para cualquier técnico de su país, dirigir a su selección es un anhelo", declaró Ricardo Gareca para el programa Closs Continental de Mariano Closs.

"A lo mejor por ahí me nombraron pero en definitiva estuve atento a las informaciones, hace mucho no había estado tanto tiempo en la Argentina, entonces ese mes que estuve me dediqué a escuchar, un poco a ver como venía todo, pero nunca recibí una llamada, de manera oficial de Argentina nunca nada", expresó el técnico de la selección peruana.

Finalmente, Ricardo Gareca criticó la actitud de la AFA. "No veía lógico que por ahí a lo mejor se direccione a quienes manifiestan públicamente que no tienen intención de dirigir. Por lo que yo más o menos te digo es que para dirigir la selección tienes que dar ese paso, no necesitas que...(te lo pidan), pero Argentina estaba muy focalizado, los medios, por ejemplo en el 'Cholo' (Diego Simeone), en (Mauricio) Pochettino, cuando ellos mismos manifestaban que no tenían interés o que no era el momento de ellos y querían estar avocados a sus respectivos equipos. No se puede buscar a alguien que no quiere, ¿me entiendes?. Convencer a alguien, intentar convencer a alguien que no está convencido no tiene sentido, porque se necesita tener mucho convencimiento para dirigir a una selección. No puedes dirigir por dirigir, dirigir porque te convenzan", concluyó.