Ricardo Gareca: vida, goles, títulos y clubes del 'Tigre' que le devolvió la alegría al fútbol peruano tras 36 años

“Che, ustedes los peruanos tienen que aprovechar a Gareca. En Argentina todo el mundo lo quiere, pero la AFA es otra cosa”, me dice Ramiro, argentino e hincha de San Lorenzo, en un balneario de Cuba, bajo 40 grados centígrados de un calor insoportable. Ricardo Gareca, de 61 años, está, al parecer, en el pico de su carrera como técnico de fútbol bajo el mando de la selección peruana. Sin embargo, el primer capítulo como del 'Tigre' en el fútbol, como jugador, inicia hace 41, y solo hace 23 como técnico.

El 'Tigre' goleador

Mucho antes de que Ricardo Gareca decidiera estudiar para ser técnico, como jugador, un delantero infalible, letal, olfateador, se ganó un lugar en la memoria de los hinchas que lo vieron mostrar sus destrezas dentro del área chica y grande. Su carrera arrancó en Boca Juniors. Allí tuvo una irregular actuación en su primera temporada, por lo que Sarmiento de Junín lo cobijó mientras tanto. En su vuelta al 'xeineize', el 'Tigre' la rompió. Pero una huelga junto a su compañero de mil batallas generó que el archirrival, River Plate, lo fiche.

Tiempo después, tras unos pocos partidos jugados para River Plate, fue transferido al América de Cali, donde fue gran protagonista en el torneo colombiano al marcar goles decisivos que le significaron a los 'Diablos Rojos' los títulos nacionales de 1985 y 1986, así como el subtítulo de 1987.1 También se destacó en la Copa Libertadores de América, en la que el conjunto escarlata obtuvo el subcampeonato en 1985, 1986 y 1987. Ricardo Gareca terminó goleador del certamen de 1987 con 7 conquistas.

Con la selección de Argentina, Ricardo Gareca participó en 20 ocasiones y marcó 6 goles, aunque no tuvo mucha suerte con la camiseta albiceleste. César Luis Menotti lo convocó por primera vez en 1981 para un partido contra Polonia. Sin embargo, decidió no tenerlo en cuenta al año siguiente para el Mundial de España 1982. El siguiente técnico, Carlos Bilardo lo convocó para el primer partido de las eliminatorias, donde no rindió. Luego de esto, Argentina estaba en complicaciones para clasificar al mundial que luego ganaría, el DT lo llamó para el último partido. En ese recordado partido, convirtió el agónico gol frente a Perú que clasificó a la Argentina. A pesar de esto, y como en la oportunidad anterior, no fue incluido en la última convocatoria que definió el plantel que viajó a México el año siguiente y ganó la Copa del Mundo.

Un técnico con idas y vueltas

Parece que lugar que Ricardo Gareca toca, club, hinchas, hasta contrarios del cuadro que comanda, la ley es querer al ‘Tigre’. Así fue su paso por Talleres de Córdoba, en 1996. Con la ‘T’, el espigado adiestrador de melena de león ganó la Primera B Nacional, lográndolo nada más y nada menos que frente al clásico de la ciudad, Belgrano. En 1999, Gareca siguió por el camino de los títulos sorpresivos y se hizo con la Copa Conmebol. El primer torneo internacional de Talleres y, por supuesto, del argentino.

Independiente de Avellaneda, Colón de Santa Fe, Quilmes y Argentinos Juniors vieron pasar a Ricardo Gareca sin mucho éxito por sus pasillos. Así, conocido su trayectoria en Colombia, América de Cali e Independiente de Santa Fe lo contrataron esperando encontrar el camino del triunfos y títulos; pero una vez más el ‘Tigre’ no dio la talla, o quizá, yendo al ámbito de la superstición y las cábalas, seguro que para el inicio de un nuevo milenio Gareca aún no adoptaba creencias que lo harían ganar, más adelante, cosas importantes.

Finales de la primera década del siglo XXI, Universitario de Deportes deambulaba -una vez más- en la inestabilidad económica, pero más importante para sus hinchas, en la sequía de títulos. Solo un Torneo Clausura en el 2002, también al mando de su compatriota Ángel Cappa, era lo que había logrado la ‘U’ desde el tricampeonato. Con Ricardo Gareca a la cabeza, los cremas lograron dar la vuelta en el Torneo Apertura, pero la inconstancia de sus jugadores y, en el lenguaje del técnico, la mala suerte, hicieron que la ‘U’ no llegará a al final por el título nacional. “Hasta ahora no entiendo qué paso en ese año. No lo he podido descubrir”, me dijo fuera de micros y cámaras Gareca luego de la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018.

Sin embargo, el hincha merengue guarda la imagen de Ricardo Gareca como un técnico disciplinado y que no habla para encandilar a los medios. En su retorno a Argentina, Vélez Sarsfield lo enamora y el acepta, porque estaba cerca a sus seres queridos. Con el ‘Fortín’, el ‘Tigre’ solo tiene una relación de amor y cariño. En total logra dos Torneos Clausuras, Torneo Inicial y Copa campeonato, todos entre los años 2009 y 2013. Así como en la ‘T’, en la ‘U’ y ahora en Vélez, Gareca terminó como un ídolo, vanagloriado por lo alcanzado; por su juego práctico y efectivo, y por ese perfil sobrio, desapegado al común denominador de los Dts de su nación, que se encargan de chamuyar (convencer a alguien por intermedio de mentiras).

De Argentina pasó a Brasil. Palmeiras, uno de los grandes del país más grande de Sudamérica, lo convence para vestir el buzo verde. Pero en setiembre, a consecuencia de los malos resultados, es despedido. Era el año 2014 y en ese momento nadie hacía presagiar lo que vendría unos seis meses más tarde.

Su consagración

Tras una pausa en sus labores, marzo del 2015, aún con un sol penetrante, Ricardo Gareca es anunciado como nuevo técnico de la selección peruana. Junto a Juan Carlos Oblitas, el ‘Tigre’ posa con la bicolor, con una sonrisa gigante y un semblante de optimismo. “Es el desafío más grande de mi vida”, dijo en ese momento, ante un auditorio abarrotado. En su primer reto con Perú, la ‘Blanquirroja’ alcanza el tercer lugar de la Copa América en Chile. Las eliminatorias iniciaron para el ‘equipo de todos’ de mala manera, logrando cuatro puntos en siete fechas.

Efectivamente las críticas cayeron como aguacero. Pero el punto de quiebre fueron los tres puntos que el TAS le otorgó a la selección peruana debido a la mala inscripción de un jugador boliviano. El 23 de marzo, en el duelo en que la bicolor empató (2-2) con Venezuela en Lima, se dio un punto de quiebre en la cabeza de Ricardo Gareca. Los consagrados: Claudio Pizarro, Juan Vargas y el indisciplinado Carlos Zambrano no volvieron a ser llamados. Al mismo tiempo se dio el ingreso de Raúl Ruidíaz, Edison Flores, entre otras promesas peruanas.

De ahí en más, la selección peruana mayor dio un giro de 180 grados. Los triunfos regresaron, las concentraciones eran férreas, hasta los programas de espectáculos hacían bulla del buen momento de Perú. En 2016, en la Copa América de Estados Unidos, Perú solo alcanzó los cuartos. Nuevamente en las eliminatorias, Perú sacó triunfos importantes, como ante Ecuador en Quito y un empate en la mismísima Bombonera ante Argentina. Finalmente, llegó el repechaje contra Nueva Zelanda. Empate en tierras de los canguros. Pero en la vuelta, Jefferson Farfan, que se había recuperado para el epílogo del torneo, anotó el primero. Christian Ramos hizo el segundo y desató la algarabía confundida con lágrimas en los hinchas, que agradecían a Ricardo Gareca.

Una encuesta a nivel local daba a Ricardo Gareca ganador en una hipotética elección presidencial. El hincha volvió a creer. El fútbol enseñó que trabajando los sueños se alcanzan. El ‘Tigre’ lo volvió a hacer. Enamoró esta vez a un país entero. Más de 30 millones estaban embobados. Después vino el tira y afloja de la renovación. Y cuando llegó, todo el Perú lo celebró como un gol. Vino la Copa América de Brasil, y ni el más hincha de la bicolor vislumbró una final contra el anfitrión, luego de caer 5-0 en fase de grupos. El ‘equipo de todos’ cayó en la finalísima, pero otra vez Ricardo Gareca mostró que, ante la adversidad, él está hecho para grandes retos.

Seguro que después de las eliminatorias a Qatar 2022 Ricardo Gareca decida seguir su vida y carrera por otros rumbos. El “tienen que aprovechar a Gareca” volverá a nuestras mentes como un recuerdo inolvidable y nos preguntaremos, ¿de verdad aprovechas la estancia y la enseñanza de Gareca con Perú? Solo allí, sonreiremos o saldremos defraudados. Ojalá sea la primera opción.

