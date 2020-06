Paolo Guerrero posee la admiración de hinchas, jugadores y hasta entrenadores. El delantero se mantiene vigente en el fútbol extranjero y continúa cosechando elogios, más allá que no haya actividad por estos días, a raíz de la pandemia del coronavirus, Uno de los recientes reconocimientos llegó de parte del entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca.

Para destacar el juego y nivel de Paolo Guerrero, el argentino confesó que en su país, el ‘Depredador’ sería un ídolo. “Es un jugador apto para cualquier liga y en Argentina sería un ídolo. Me hubiese gustado verlo en el fútbol argentino”, confesó el director técnico, en diálogo con Una Moneda Al Aire por Club 947.

Por otro lado, el estratega se refirió a la posibilidad de dirigir a la selección de Argentina. “Para todo entrenador la ambición máxima está en dirigir la selección de su país, pero veo improbable que se de la coincidencia de que busquen un nuevo entrenador y yo justo esté sin trabajo”, dijo.

No cierra la puerta a Vélez

Ricardo Gareca se encuentra en Perú respetando al cuarentena respectiva y decidió dar una entrevista para el medio De Taco, en la que no descartó volver a dirigir a Vélez Sarsfield.

“Sí, volvería a dirigir a Vélez una vez que termine todo esto, pero siempre son cosas que tienen que coincidir. El no trabajar yo, el que Vélez esté sin entrenador, son coincidencias que a veces son difíciles de lograr. Pero una vez que termine todo esto, vamos a ver qué resuelvo. Me acostumbré a tomar resoluciones en presente y en tiempo, no demasiado en futuro, pero sí, me gustaría dirigir a Vélez”, precisó el DT.