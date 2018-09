Ricardo Gareca se refirió a la crisis en el fútbol peruano

El fútbol peruano siempre se ha distinguido por la desprolijidad, la informalidad y por la ley del más vivo. Sin embargo, todo ello se ha magnificado este año con duelos suspendidos, autoridades mediocres y empresas que, debido al mal manejo del campeonato, no desean invertir en los clubes, que, además, se caen a pedazos con las deudas. Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, alzó su voz de protesta por estos acontecimientos.

Ricardo Gareca lamenta situación del fútbol peruano

Para el argentino Ricardo Gareca uno de los factores de que el fútbol peruano esté como está es la poca participación del Estado y al poco apoyo e inversión de las empresas privadas para solventar el deporte más popular del Perú. Además, se quejó de que las medidas para sancionar a los clubes con los cierres de estadio perjudica a la economía de lo equipos.

"La crisis del fútbol peruano es porque no hay una política deportiva. No hay participación de las empresas privadas. No aportan nada. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los clubes no tienen con qué sustentarse si no va público a los estadios, dijo el estratega de la seleccion peruana en una entrevista al diario La República.

El Alianza-Cristal fue suspendido por actos vandálicos

Asimismo, comparó el dinero que la televisión invierte en el Perú respecto a otros países de Sudamérica. " Lo que paga la TV a los clubes no se compara con lo que pagan en Argentina, Uruguay o Brasil. Si no se involucra en el Estado y la empresa privada, vamos a seguir diciendo que la responsabilidad es de los dirigentes que tienen que hacer lo que esté a su alcance. El fútbol peruano seguirá con este problema hasta que se involucre gente que se tiene que involucrar", sentenció Ricardo Gareca.

