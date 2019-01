Ricardo Gareca se pronunció sobre Oviedo: "Lo que pasó afecta al fútbol"

Más claro, imposible. La clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018, luego de estar ausentes 36 años, fue un suceso histórico para todo el Perú. Sin embargo, la felicidad no duró mucho, después de que se conociera los presuntos actos delictivos del expresidente de la FPF, Edwin Oviedo. Por eso Ricardo Gareca manifestó que todos esos problemas afectaron la calma del grupo y fue un "shock".

"Lo que pasó afecta al fútbol, porque después de vivir la clasificación, algo que nos tenía que haber potenciado, fortalecido, a nivel local e internacional, fue un shock en todo", recordó Ricardo Gareca en una entrevista a Canal N. No obstante, al mismo tiempo, el 'Tigre' explicó que, pese a esos problemas, tienen que volver a darle una alegría a todo el país y pidió que se aclaren los temas respecto a Oviedo.

En el mandato de Oviedo, Gareca fue contratado en Perú

"Eso no significa que no retomemos, que no nos volvamos a posicionar. Hay que continuar, hay que hacerle frente a los obstáculos. Nosotros estamos fuertes. Es necesario por el país, que se vayan aclarando las cosas. Estar fuertes, porque todo continúa y uno tiene que salir al campo de juego", sentenció.

