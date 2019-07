Ricardo Gareca se pronunció sobre la acusación de "corrupción" de Lionel Messi hacia Conmebol

Lionel Messi fue sancionado por la Conmebol debido a su expulsión en la Copa América, pero aún falta saber la sanción que recibirá luego de tildar de "corrupta" al máximo ente del fútbol en Sudamérica.

Respecto a esta situación, el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, indicó lo siguiente: "Es un jugador que cuando habla debe ser escuchado. Messi es una voz autorizada al cual uno respeta", afirmó el entrenador de la 'Bicolor' en entrevista con la agencia AFP.

Eso sí, Ricardo Gareca aclaró que no estaba de acuerdo: "Eso no significa que esté de acuerdo con Messi, ni con cualquier personalidad que diga algo en la cual no la comparta", añadió el 'Tigre'.

"Cuando se tocan temas tan puntuales como la corrupción hay que tener pruebas. Con Messi lo que menos quiero es entrar en polémica, soy un admirador de él y es una persona que admiro muchísimo", sentenció.

En Argentina se especula que la 'Pulga' recibirá seis meses de suspensión. Diego Monroy, periodista de ESPN, indicó lo siguiente: "La semana que viene va a salir el fallo de las declaraciones de Messi. Le darían seis meses de suspensión y esos meses de suspensión los puede llegar a cumplir en las fechas FIFA", reveló en ESPNFC.

