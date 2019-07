Ricardo Gareca se deshace en elogios hacia Paolo Guerrero: "No me imagino algo sin él" | VIDEO

El momento de Paolo Guerrero es por demás brillante. El 'Depredador' ayer 24 de julio ante Nacional por Copa Libertadores demostró una vez más su valía con Internacional de Porto Alegre y ha sido Ricardo Gareca uno de los que más ha elogiado todo lo que viene logrando el artillero nacional tras disputar la Copa América 2019 con la selección peruana.

En una entrevista para al agencia AFP, Ricardo Gareca respondió acerca de un futuro reemplazo para Paolo Guerrero y el argentino solo tuvo palabras de elogio hacia el ariete peruano.

Tras calificarlo como ídolo a Paolo Guerrero, Ricardo Gareca aseguró que no le preocupa buscar un reemplazo para el goleador del Internacional de Porto Alegre de 35 años, "porque lo tengo".

"Esos jugadores (como Guerrero) son difíciles de encontrar. Son elegidos por la prensa y por todo lo que demuestran son ídolos".

"Para nosotros no es un problema porque primero lo tenemos. No quiero imaginarme algo sin Paolo. Para qué si lo tengo ahora, para que voy hacer problemas de algo que tengo en el momento", agregó.

Gareca también sostuvo que Perú, históricamente, siempre ha encontrado a reemplazantes, a pesar de que hay algunos jugadores difíciles de sustituir por su envergadura.

Sobre Perú en el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022

Tras clasificar al Mundial Rusia-2018, Gareca dijo que ahora el objetivo de la selección peruana es hacer "una buena eliminatoria" para clasificar a Qatar-2022.

"La meta más importante que tenemos nosotros es ir a otro Mundial. Ese es el principal objetivo y sabemos lo difícil que son las eliminatorias", declaró.

"Estar en una Copa de Mundo le da jerarquía a todo", aseguró.

Perú tiene por el momento programado cuatro amistosos: ante Ecuador y Brasil el 5 y 10 de septiembre, en Estados Unidos; frente a Uruguay en octubre en duelos de ida y vuelta en Lima y Montevideo el 11 y 15.

"Los partidos de fecha FIFA serán para tratar de cerrar de la mejor manera el año y ver algunos jugadores que puedan ir surgiendo para la selección", manifestó.

Sobre la polémica de Lionel Messi con la Conmebol

El astro argentino Lionel Messi, quien hizo duras críticas a la Conmebol en la Copa América Brasil-2019, debe ser escuchado aunque uno no comparta lo que diga, afirmó el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca.

"Es un jugador que cuando habla debe ser escuchado. Messi es una voz autorizada al cual uno respeta", dijo el 'Tigre' Gareca en una entrevista con la AFP, en la víspera del inicio de los Juegos Panamericanos de Lima.

"Eso no significa que esté de acuerdo con Messi, ni con cualquier personalidad que diga algo en la cual no la comparta", señaló el entrenador argentino de 61 años.

Messi calificó a la Conmebol de corrupta tras la victoria 2-1 de la selección albiceleste contra Chile, en el partido por el tercer lugar del torneo.

"Cuando se tocan temas tan puntuales como la corrupción hay que tener pruebas. Con Messi lo que menos quiero es entrar en polémica, soy un admirador de él y es una persona que admiro muchísimo", precisó.

