Ricardo Gareca rompe otro récord con la Selección peruana

Este martes 20 de noviembre ante Costa Rica, la selección peruana jugará su partido número 52 al mando de Ricardo Gareca y con ello batirá el récord de Marcos Calderón, a quien ya alcanzado como el entrenador que más veces dirigió a la blanquirroja el pasado jueves frente a Ecuador.

Con 51 partidos dirigidos, Ricardo Gareca acumula más triunfos que Marcos Calderón (23 contra 20), con la diferencia que el estratega peruano ganó la Copa América 1975 con la selección peruana. Al igual que el ‘Tigre’ con Rusia 2018, el 'Chueco' también clasificó al Perú a un Mundial, pero superó la primera fase de la Copa del Mundo Argentina 1978 con sobresalientes actuaciones y resultados.







Ricardo Gareca (Argentina)

Fecha Torneo Ciudad Partido

31/03/2015 Amistoso Fort LauderdalePerú 0-1 Venezuela

03/06/2015 Amistoso Lima Perú 1-1 México

14/06/2915 C. América Temuco Brasil 2-1 Perú

18/06/2015 C. América Valparaíso Perú 1-0 Venezuela

21/06/2015 C. América Temuco Perú 0-0 Colombia

25/06/2015 C. América Temuco Perú 3-1 Bolivia

29/06/2015 C. América Santiago Chile 2-1 Perú

03/07/2015 C. América Concepción Perú 2-0 Paraguay

04/09/2015 Amistoso Washington EE.UU. 2-1 Perú

08/09/2015 Amistoso New Jersey Perú 1-1 Colombia

08/10/2015 Eliminatoria Barranquilla Colombia 2-0 Perú

13/10/2015 Eliminatoria Lima Perú 3-4 Chile

13/11/2015 Eliminatoria Lima Perú 1-0 Paraguay

17/11/2015 Eliminatoria Salvador Brasil 3-0 Perú

24/03/2016 Eliminatoria Lima Perú 2-2 Venezuela

29/03/2016 Eliminatoria Montevideo Uruguay 1-0 Perú

23/05/2016 Amistoso Lima Perú 4-0 Trinidad y Tobago

28/05/2016 Amistoso Washington Perú 3-1 El Salvador

04/06/2016 C. América C. Seattle Haití 0-1 Perú

08/06/2016 C. América C. Arizona Ecuador 2-2 Perú

12/06/2016 C. América C. Boston Brasil 0-1 Perú

17/06/2016 C. América C. New Jersey Perú 0-0 Colombia (2-4)

01/09/2016 Eliminatoria La Paz Bolivia 0-3 Perú (2-0) *

06/09/2016 Eliminatoria Lima Perú 2-1 Ecuador

06/10/2016 Eliminatoria Lima Perú 2-2 Argentina

11/10/2016 Eliminatoria Santiago Chile 2-1 Perú

10/11/2016 Eliminatoria Asunción Paraguay 1-4 Perú

15/11/2016 Eliminatoria Lima Perú 0-2 Brasil

23/03/2017 Eliminatoria Maturín Venezuela 2-2 Perú

28/03/2017 Eliminatoria Lima Perú 2-1 Uruguay

08/06/2017 Amistoso Trujillo Perú 1-0 Paraguay

14/06/2017 Amistoso Arequipa Perú 3-1 Jamaica

31/08/2017 Eliminatoria Lima Perú 2-1 Bolivia

05/09/2017 Eliminatoria Quito Ecuador 1-2 Perú

05/10/2017 Eliminatoria Buenos Aires Argentina 0-0 Perú

10/10/2017 Eliminatoria Lima Perú 1-1 Colombia

10/11/2017 Eli-Repechaje Wellington Nueva Zelanda 0-0 Perú

15/11/2017 Eli-Repechaje Lima Perú 2-0 Nueva Zelanda

23/03/2018 Amistoso Miami Perú 2-0 Croacia

27/03/2018 Amistoso New Jersey Perú 3-1 Islandia

29/05/2018 Amistoso Lima Perú 2-0 Escocia

03/06/2018 Amistoso St. Gallen Arabia Saudí 0-3 Perú

09/06/2018 Amistoso Gotemburgo Suecia 0-0 Perú

16/06/2018 Mundial Saransk Perú 0-1 Dinamarca

21/06/2018 Mundial Ekaterimburgo Francia 1-0 Perú

26/06/2018 Mundial Sochi Australia 0-2 Perú

06/09/2018 Amistoso Amsterdam Holanda 2-1 Perú

09/09/2018 Amistoso Sinsheim Alemania 2-1 Perú

12/10/2018 Amistoso Miami Perú 3-0 Chile

16/10/2018 Amistoso Connecticut EE.UU. 1-1 Perú

15/11/2018 Amistoso Lima Perú 0-2 Ecuador

* Perú perdió 2-0 ante Bolivia, pero le ganó 3-0 en mesa por la irregular participación del paraguayo nacionalizado boliviano Nelson Cabrera.

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.

Perú 51 23 13 15 73 48 25 82

Marcos Calderón

30/04/1961 Eliminatoria Bogotá Colombia-Perú 1-0

07/05/1961 Eliminatoria Lima Perú-Colombia 1-1

03/04/1965 Amistoso Lima Perú-Paraguay 0-1

15/04/1965 Copa del Pacífico Santiago Chile-Perú 4-1

28/04/1965 Copa del Pacífico Lima Perú-Chile 0-1

16/05/1965 Eliminatoria Lima Perú-Venezuela1-0

02/06/1965 Eliminatoria Caracas Venezuela-Perú3-6

06/06/1965 Eliminatoria Lima Perú-Uruguay 0-1

13/06/1965 Eliminatoria Montevideo Uruguay-Perú 2-1

28/07/1967 Amistoso Lima Perú-Uruguay 0-1

28/07/1967 Amistoso Lima Perú-Japón 1-0

30/07/1967 Amistoso Lima Perú-Japón 0-0

30/07/1967 Amistoso Lima Perú-Uruguay 1-2

22/06/1975 Amistoso Quito Ecuador-Perú 6-0

25/06/1975 Amistoso Guayaquil Ecuador-Perú 1-0

01/07/1975 Amistoso Lima Perú-Ecuador 2-0

10/07/1975 Amistoso Lima Perú-Paraguay 2-0

16/07/1975 Copa América Santiago Chile-Perú 1-1

27/07/1975 Copa América Oruro Bolivia-Perú 0-1

07/08/1975 Copa América Lima Perú-Bolivia 3-1

20/08/1975 Copa América Lima Perú-Chile 3-1

30/09/1975 Copa América Belo Horizonte Brasil-Perú 1-3

04/10/1975 Copa América Lima Perú-Brasil 0-2

16/10/1975 Copa América Bogotá Colombia-Perú 1-0

22/10/1975 Copa América Lima Perú-Colombia 2-0

28/10/1975 Copa América Caracas Perú-Colombia 1-0

09/02/1977 Amistoso Lima Perú-Hungría 3-2

20/02/1977 Eliminatoria Quito Ecuado-Perú 1-1

06/03/1977 Eliminatoria Santiago Chile-Perú 1-1

12/03/1977 Eliminatoria Lima Perú-Ecuador 4-0

26/03/1977 Eliminatoria Lima Perú-Chile 2-0

17/05/1977 Amistoso México DF México-Perú 1-1

24/05/1977 Amistoso Monterrey México-Perú 2-1

26/05/1977 Amistoso Port au Prince Haití-Perú 1-2

29/05/1977 Amistoso Port au Prince Haití-Perú 2-2

10/06/1977 Amistoso Lima Perú-Polonia 1-3

30/10/1977 Eliminatoria Cali Brasil-Perú 1-0

17/07/1977 Eliminatoria Cali Perú-Bolivia 5-0

19/03/1978 Amistoso Buenos Aires Argertina-Perú 2-1

23/03/1978 Amistoso Lima Perú-Argentina 1-3

01/04/1978 Amistoso Lima Perú-Bulgaria 1-1

11/04/1978 Amistoso Los Ángeles Perú-México 1-0

22/04/1978 Amistoso Lima Perú-China 2-1

01/05/1978 Amistoso Río de Janeiro Brasil-Perú 3-0

03/06/1978 Mundial 1978 Córdoba Perú-Escocia 3-1

07/06/1978 Mundial 1978 Mendoza Perú-Holanda 0-0

11/06/1978 Mundial 1978 Córdoba Perú-Irán 4-1

14/06/1978 Mundial 1978 Mendoza Brasil-Perú 3-0

18/06/1978 Mundial 1978 Mendoza Polonia-Perú 1-0

21/06/1978 Mundial 1978 Rosario Argentina-Perú 6-0

12/11/1980 Amistoso Lima Perú-Uruguay 1-1

País PJ PG PE PP GF GC DG Ptos.

Perú 51 20 10 21 67 68 -1 70