Ricardo Gareca: "El rival pateó una vez al arco y terminó ganando 2 a 0"

Nuevamente, la Selección Peruana tuvo innumerables ocasiones de gol pero no pudo ser contundente ante un rival como El Salvador que fue todo lo contrario a la bicolor, con algo de fortuna tras el autogol de Trauco, y se pudo llevar la victoria por 2 a 0.

Esto fue resaltado por Ricardo Gareca en conferencia de prensa: "Se aprende todo. Somos una selección que puede ganar con cualquiera o perder con cualquiera. No tengo nada que reprocharles a los muchachos. Dejaron todo y se intentó. El rival pateó una vez al arco y terminó ganando dos a cero. Son cosas que pasan en el fútbol", señaló el DT de Perú.

Además, agregó que "Perú no pudo concretar las situaciones que tuvo y el partido se hizo difícil. No fue un gran partido pero no tengo nada que reprocharles a los jugadores porque intentaron. El Salvador salió a hacer un trabajo netamente defensivo. Tuvimos opciones claras de gol, tuvimos mucha posesión pero nos faltó claridad en los últimos metros. El equipo sí busco el gol. Somos un equipo que tiene gol pero hoy ante El Salvador nos costó".

Finalmente, indicó que la Selección Peruana aún sigue en crecimiento: "Somos una selección en crecimiento, que busca su camino y que permanentemente tiene que mejorar. Perú es un equipo que puede jugarle de igual a igual a cualquier selección"

