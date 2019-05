​Ricardo Gareca reveló cómo fue su primer contacto con Diego Maradona

Ricardo Gareca, estratega de la selección peruana de cara a la Copa América 2019, fue uno de los invitados de honor en la 'Cumbre del nuevo fútbol'. Argentino fue entrevistado por su compatriota Juan Pablo Sorín, quien se las arregló para que 'el Tigre' revele cómo fue su primer contacto con Diego Maradona.

'Desde el principio me llevé bien con Maradona. Es una personal especial. En una gira por Asia, compartí cuarto en él quien ya era un jugador de renombre internacional y yo apenas empezaba mi carrera. Le tengo admiración y respeto', comentó el DT de la selección peruana.

'Empecé jugando al fútbol en el arco. Mi papá fue quien me llevó a ser jugador profesional. Mi primera prueba me la hicieron en Boca. A me tocó vivir la época más difícil de la historia de Boca, nosotros nos debemos enfocar en el fútbol sudamericano', dijo en otra parte de la conferencia.

Convocatoria preliminar de Perú para la Copa América 2019

Delanteros: André Carrillo ( Al-Hilal), Gabriel Costa (Colo-Colo), Luiz Da Silva (Lobos BUAP), Farfán (Lokomotiv Moscú), Paolo Guerrero (Internacional), Andy Polo (Portland Timbers), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Yordy Reyna (Vancouver Whitecaps) y Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders)

Volantes: Alfageme (Universitario), Aquino (León), Alexis Arias (Melgar), Ballón (U de Concepción), Cristian Benavente (Pyramids), Calcaterra (Cristal), Wilder Cartagena (Alianza Lima), Christian Cueva (Santos), Edison Flores (Monarcas Morella), Christopher Gonzáles (Cristal), Paolo Hurtado (Konyaspor), Leonardo Mifflin (Melgar), Pretell (Cristal), Joel Sánchez (Melgar), Renato Tapia (Willem II) y Yotun (Cruz Azul)

Defensores: Luis Abram (Vélez), Advíncula (Rayo Vallecano), Araujo (Talleres), Alexander Callens (New York City), Chávez (Cristal), Corzo (Universitario), Marcos López (San Jose Earthquakes), Ramos (Melgar), Anderson Santamaría (Atlas), Miguel Trauco (Flamengo) y Zambrano (Basel)

Arqueros: Álvarez (Cristal), Cáceda (Melgar), Carvallo (Universitario) y Gallese (Alianza Lima)

