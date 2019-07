Ricardo Gareca revela que pudo dirigir en Chile antes de firmar por la selección peruana

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, ha revelado que su destino pudo ser uno distinto al de dirigir a la 'Bicolor'. Resulta que el 'Tigre', en entrevista con Radio ADN de Chile, señaló que estuvo a punto de ser técnico de la Universidad de Chile, uno de los tres grandes clubes en el país sureño.

"Hubo un interés real de Universidad de Chile. Me habló muy bien de la U Manuel Pellegrini. Una de las visitas que hice en Europa, fue en Manchester City. Me dio la posibilidad de un acercamiento y nos trataron maravillosamente bien. El 'Ingeniero' me había hablado muy bien de cómo es como club la U. Yo tuve una reunión con ellos y fue algo muy real. Pero más adelante hubo una confusión porque también yo tuve una reunión con gente de España en Chile, con el Celta de Vigo que me citaron en Chile, y me estaban esperando los medios chilenos creyendo que iba a arreglar con algún equipo", indicó el técnico de la selección peruana en Radio ADN.

Ricardo Gareca pudo llegar a la Universidad de Chile en el primer semestre del 2014, cuando despidieron a Marco Antonio Figueroa y la dirigencia prefirió fichar al técnico Cristian Romero como interino.

Eso sí, el 'Tigre' no descarta la posibilidad de dirigir en el país vecino: "Chile se ha posicionado muy bien con el correr de los años, por su infraestructura. Nosotros hemos ido al complejo de Everton y me sorprendió lo que tienen. Han mejorado mucho su infraestructura y poderío. Han mejorado futbolísticamente. Lo que hizo Sampaoli en la U, Colo Colo. Ahora estoy como técnico de selección, pero si en un futuro me decidiera a dirigir como equipo, creo que Chile es un mercado muy importante", sentenció.

