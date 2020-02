Hace algunos días, Oscar Ruggeri, gran amigo de Ricardo Gareca, contó que tenía planeado abrir un “spa para ancianos” junto al 'Tigre. Esta vez, el técnico de la selección peruana decidió responder sobre la posibilidad de abrir un geriátrico.

“Uno lo que quiere es llegar a determinada edad y no joder a los hijos, no joder a nadie”, afirmó Gareca para RPP. "(Ruggeri) Monta su personaje ahí y su escenario. Es un amigo de la vida y tenemos miles de charlas. No es que está ese proyecto, es esa conversación que en privado a veces tenemos y él le da publicidad y no tengo problema en ese aspecto”, añadió el técnico de la selección peruana.

¿Cuáles fueron las palabras de Ruggeri? "Tenemos que hacer un geriátrico para nosotros y preparar la habitación ahora que estamos bien. Es un tema que he hablado con el ‘flaco’ Gareca”, reveló el exjugador de la selección argentina y amigo de Ricardo Gareca.

De otro lado, en entrevista con el citado medio también habló sobre la opción de convocar a Gianluca Lapadula: "En el caso de Lapadula hubo interés nuestro, fuimos a verlo personalmente y hubo respuesta de él, que se iba a comunicar y que luego quería jugar por la selección de Italia. Lo vemos con buen ojo si tiene interés. No le vamos a dar vuelta a algo que nos va a hacer perder tiempo y que nos va a desenfocar de los chicos que pueden ser llamados a la selección. No le puedes dar vuelta a un tema que no tiene solución”, explicó el técnico de la Bicolor.

