Ricardo Gareca regresa a Lima

Ricardo Gareca, extécnico de la Selección peruana, regresará por Fiestas Patrias a nuestro país, para resolver temas personales aunque antes aguarda haber resuelto su situación profesional, luego del Mundial Rusia 2018.

Luego de una semana de vacaciones en Villa Carlos Paz en Córdoba, Ricardo Gareca regresó a su casa en Buenos Aires donde de parte con sus nietos Benjamín y Felicitas, sus hijos Milton, Robertino y Fiorella, su esposa Gladys, y donde volvió a conversar con su abogado y amigo Mario Cupelli para analizar el panorama hasta la fecha.

De no mediar inconveniente, Ricardo Gareca podría embarcarse rumbo a Perú el próximo 25 de julio para reencontrase con sus exasistentes Nestor Bonillo y Sergio Santín.

En su última conferencia de prensa antes de dejar el cargo, Gareca confesó: “No tengo una respuesta sobre como me voy de Perú. Me voy momentáneamente a Argentina, a estar con mi familia y a descansar. Volver voy a volver. No importará lo que se resuelva, pero de volver voy a volver”. De otro lado, trascendió que hoy, en charla amical, Juan Carlos Oblitas se comunicaría con el exseleccionador. No como negociación sino para retomar el contacto.

Por su parte la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció públicamente ayer a través de sus redes sociales que no ha iniciado conversaciones con algún entrenador para reemplazar a Jorge Sampaoli en la selección ‘albiceleste’. “La AFA informa que al día de la fecha no se ha iniciado ningún tipo de gestión ni se ha dialogado con ningún entrenador. El próximo 31 de julio, en reunión de comité ejecutivo, la dirigencia evaluará los pasos a seguir”, publicó el organismo en su cuenta de Twitter. Suenan Diego Simeone (Atlético de Madrid), Ricardo Gareca, Marcelo Gallardo (River Plate), Mauricio Pochettino (Tottenham), José Pékerman (Colombia), Jorge Almirón (Atlético Nacional) y Matías Almeyda (Chivas).