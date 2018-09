Ricardo Gareca y la razón por la que no convocó a Alberto Rodríguez

Alberto Rodríguez era uno de los titulares indiscutibles con Ricardo Gareca. Sin embargo, la mala actualidad del 'Mudo' le pasó factura y no fue convocado para los partidos Perú vs Holanda y Perú vs Alemania. Por ello, el técnico de la selección peruana explicó las razones de su exclusión en la convocatoria.

"Alberto Rodríguez demoró mucho en conseguir equipo y ahora vemos con agrade que lo hizo", afirmó Ricardo Gareca, a quien le gustó que haya fichado por Universitario de Deportes. Además, agregó que "Estaba lesionado y se tuvo que recuperar".

Ricardo Gareca considera fundamental que Alberto Rodríguez "agarre ritmo de juego" y destacó que el defensor "es una excepción del fútbol porque es un jugador que, aún sin ritmo, entra rápido al juego. Es un gran jugador", elogió el 'Tigre' al 'Mudo'.

Finalmente, Ricardo Gareca reveló cómo se ganará nuevamente un lugar en la selección peruana: "Mientras sea competitivo y lo demuestre será tomado en cuenta", finalizó el técnico de la selección peruana.

Recordemos que Alberto Rodríguez podría debutar con la camiseta de Universitario de Deportes el próximo martes 11 de setiembre, luego de la para por la selección peruana, ante UTC de Cajamarca.

