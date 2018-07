Ricardo Gareca no tiene ofertas de Argentina ni Colombia

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, pidió tiempo para pensar sobre su permanencia en la bicolor, tras Rusia 2018. El entrenador espera nuevas ofertas para reflexionar qué es lo mejor para su futuro.

No obstante, el periodista Pablo Gravellone aseguró que se contactó con el abogado de Ricardo Gareca y le aseguró que la única oferta concreta que tiene es de la selección peruana. Además, señaló que ni Argentina ni Colombia se han contactado con el técnico.

El periodista también aseguró en su cuenta de Twitter que Ricardo Gareca ha recibido llamados de algunos clubes, pero no tiene hasta el momento ninguna oferta.

Recordemos que Ricardo Gareca se tomará algunos días para dar su respuesta a la Federación Peruana de Fútbol y ya ha dejado algunas exigencias para ampliar su contrato.

El abogado de Ricardo Gareca me aseguró que 1) La única oferta concreta es de Perú 2) No tiene oferta de Colombia 3) Recibió llamados pero no tiene ofertas de clubes 4) No lo llamó nadie de AFA 5) Se tomará un tiempo para resolver su futuro.