Ricardo Gareca: "No le veo momentos malos a Raúl Ruidíaz"

La Selección peruana pudo vencer a Chile luego de 5 años y con un marcador holgado. El amistosos ante nuestros vecinos sirvió para trasladar aspectos positivos que se han logrado en el juego al marcador.

Y el encargado de hacer los goles, en este caso Raul Ruidíaz, no pudo romper las redes pese a que tuvo dos ocasiones claras para abrir el marcador. Ante la ausencia de goles de nuestro '9', podrían surgir algunas dudas sobre la idoneidad de la titularidad de la pulga. Sin embargo, Ricardo Gareca lo respaldó y aseguró que están tranquilos con el partido que hizo el delantero del Seattle Sounders.

"Estamos conformes con la actuación de Raúl Ruidíaz. Los delanteros que tenemos son muy importantes. Tuvo un trabajo táctico importante para que Chile no pudiera progresar en el campo. Para nosotros los delanteros en el campo han sido muy importantes", indicó.

Y es que si Raúl Ruidíaz quiere ganarse la titularidad y hacer olvidar a Paolo Guerrero, tiene que responder en el campo con goles. Por ahora, para el técnico argentino, la falta de gol del '9' peruano no es una preocupación. “Él sabe que tiene el respaldo. No le veo momentos malos a Raúl Ruidíaz. Es un jugador muy seguro, tiene que mantener las mismas convicciones. Que tenga buenas o malas actuaciones, no modificará su carácter o forma de ser", sostuvo el estratega.

