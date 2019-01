Ricardo Gareca no estará en el debut de la selección peruana sub-20

No llega al debut. La selección peruana ya cuenta las horas para su debut en el Sudamericano sub 20 en Chile, pues los dirigidos de Daniel Ahmed se estrenarán a nivel sudamericano ante su similar de Uruguay y cuando todo apuntaba a que Ricardo Gareca vea el primer partido, el 'Tigre' no estará.

Y es que el estratega de la bicolor se encuentra de vacaciones en su natal Argentina y tiene planeado llegar al país sureño recién el próximo 21 de enero, justo un día antes de que la selección sub 20 juegue ante el seleccionado de Paraguay por la segunda fecha del Sudamericano y se quedará hasta el final de la fase de grupos.

El 'Tigre' no llegará solo a Chile, sino que lo hará junto a su asistente técnico, Sergio Santín, con el fin de ver a nuevos jugadores que pueden ser llamados a la selección mayor. Dentro de los 23 jugadores, está Marcos López, el ex jugador de Sporting Cristal fue llamado al equipo nacional luego del mundial de Rusia 2018.

De esa misma manera, hay otros nombres que apuntan a ser llamados en este nuevo proceso de Ricardo Gareca al mando de la 'blanquirroja', pues el volante de la San Martín, Jairo Concha y el delantero de Cristal, Christofer Olivares, suenan fuerte en la Videna.

Este viernes a partir de las 5:30 pm (hora peruana) la selección sub-20 debutará en el Sudamericano de Chile ante el combinado patrio de Uruguay.

