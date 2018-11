Ricardo Gareca no descarta renunciar si Perú es desafiliado por la FIFA

¿Se nos va Ricardo Gareca? La crisis política que vive el país eventualmente podría alcanzar hasta al propio director técnico de la selección peruana. En la último conferencia, el 'Tigre' no ha descartado una renuncia, si se da el caso que la FIFA desafilie a la Federación Peruana de Fútbol por la derogación de la Ley de Fortalecimiento de la FPF.

¿Ha evaluado irse si la FIFA desafilia a la Federación Peruana de Fútbol?, fue la pregunta que le hicieron al estratega argentino, quien en primer instancia respondió con un corto: "Vamos a ver". Esto hace pensar que Gareca recién empezará a evaluar su futuro si la FIFA saca a Perú de toda competencia, por interferencia del gobierno.

"No estoy en condiciones de contestar esa pregunta. Está en el abanico de todas las posibilidades de acuerdo a lo que escucho. No tengo una información precisa de algo concreto. Dentro de las posibilidades que hay, a lo mejor no pasa nada, o nos suspenden, o nos suspenden y se levanta la suspensión. Son diferentes escenarios. Algunos dicen no pasa nada, pero a lo mejor sí termina pasando. Nadie tiene un seguridad de lo que resuelva la FIFA", acotó.

Ricardo Gareca preocupado

Atrás ha quedado el Ricardo Gareca que todo lo tomaba con agua y la tranquilidad parecía ser su mejor carta de presentación. Ahora, el seleccionador nacional sí está preocupado por todo lo que vive el país y su crisis política que también concierne con el plano deportivo.

"Ahora sí estoy preocupado. En el país hay mucha confusión en todo. La política se mezcla con lo deportivo y todo está mal”, sentenció.

