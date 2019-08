Ricardo Gareca no dará permiso a Paolo Guerrero para jugar con Internacional, informan en Brasil | FOTO

Paolo Guerrero entre Internacional y la selección peruana. El club de Porto Alegre quiere contar con su máximo goleador en la temporada para el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa de Brasil (contra Cruzeiro) y una posible final del torneo (11 de setiembre); por su parte, la FPF no pretende liberar al 'Depredador' de los siguientes amistosos FIFA.

Desde Brasil, el periodista Lucas Collar del portal O Bairrista, explica por qué Ricardo Gareca no le dará el permiso al 'Depredador' ni aceptará el pedido de Internacional: "La posición del entrenador argentino es muy clara: quiere a Paolo Guerrero contra Ecuador y Brasil. Además, no quiere establecer precedentes para futuros episodios con una posible desconvocatoria. Paolo Guerrero debe estar fuera de la semifinal y eventual eventual", publicó en su cuenta de Twitter.

Posio do técnico argentino é bem clara: quer Paolo Guerrero contra Equador e Brasil. Além disso, no quer abrir precedentes para episódios futuros com uma possível desconvocao. Paolo Guerrero deve ficar fora da semifinal e de uma eventual final.

