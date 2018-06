DT que lo recomendó a la U: "Gareca no da un paso en falso"

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Cuando Ricardo Gareca llegó a Perú en el 2008 para dirigir a Universitario, Omar Jorge, quien en ese momento ocupaba el cargo de Jefe de la Unidad Técnica de Menores, le dijo en una conversación entre amigos que si el 'Tigre' hacía una gran campaña en el fútbol peruano dirigiría a la selección peruana en un mediano plazo. Así le cuenta el 'profe' a El Bocón en una entrevista exclusiva.

"Cuando yo lo traje a Perú , le dije en el vestuario del Monumental : 'Mira, Ricardo, si vos haces una buena campaña en la 'U', eres candidato a dirigir la selección peruana en un par de años. Yo te lo firmo'. Si puedes pregúntale. Él se reía Si bien no eramos muy amigos, nos conocíamos por haber jugado en la selección argentina al mando del profesor Bilardo", señaló Omar Jorge.

Sin embargo, para Omar Jorge el éxito de Ricardo Gareca en la selección peruana se debe al trabajo en conjunto con los profesores Néstor Bonillo y Sergio Santin. "Ellos son su complemento perfecto de trabajo para el 'Tigre'. Nunca desentonaron y encima merecieron mejores resultados. Ahora se insertaron nuevamente en el mercado internacional y sus jugadores se potenciarán", añadió

Finalmente,al exjefe de menores de la 'U' no le parece descabellada la idea de que el 'Flaco' se ponga el buzo albiceleste.

"Aqui les gusto mucho Perú.No es casualidad que todo el mundo hable bien de ustedes.A mí me encantaría que agarre la selección Argentina junto a Diego Simeone son mis candidatos, pero también tengo mi corazón peruano y me gustaría que siga. Las dos cosas la aplaudo. Él se va a tomar un tiempo para analizar bien y Ricardo no da un paso en falso. Siempre va a lo seguro y se dejará llevar por lo que más le convenga. No es un tipo que tome decisiones a la ligera", sentenció