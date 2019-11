El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, dio a conocer las razones por las cuales finalmente no se pudo encontrar rival para día martes 19 de noviembre. En conferencia de prensa, el entrenador argentino, se mostró bastante tranquilo tras la sorpresiva cancelación del amistoso frente a Chile.

Ricardo Gareca

“Sucedió un acontecimiento difícil. Respetamos la decisión de los muchachos de Chile. Es algo que uno no tiene programado. No me gustan los imprevistos. Hemos decidido jugar un solo partido”, sostuvo el entrenador de la blanquirroja.

Por otro lado, el ‘Tigre’ indicó que tras el duelo ante la selección cafetera, los jugadores convocados quedaran libres para regresar a sus clubes.

“No creo que modifique el hecho de que ya no se jugará con Chile. Los jugadores quedan desconvocados luego del partido con Colombia”, agregó Gareca