Gareca revela que 'choteó' a poderoso club sudamericano por Perú

El director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca reveló que hace algunos meses fue tentado por uno de los clubes históricos en Sudamérica, pero dijo que "No" porque recién había renovado su vínculo con la bicolor, pensando en lo que será la Copa América y las Eliminatorias a Qatar 2022.

"De Boca Juniors me llamaron pero no prosperó porque tenía contrato con la Selección de Perú", contó el 'Tigre' al programa 'Jogo Bonito'.

Además, el 'Flaco' se refirió a la participación peruana en la Copa América, la posibilidad de dirigir Argentina y la idea de regresar al fútbol argentino.

Los amistosos de Perú en marzo

"Ahora en marzo tengo amistosos con Paraguay y El Salvador. Que haya Liga de Europa no es un perjuicio. Quizá perjudica económicamente pero no deportivamente"

La Copa América de Brasil 2019

"El grupo de la Copa América me gusta. Creo que #Brasil va a tener la obligación por ser el local y por lo que pasó en 2014. Con Venezuela y Bolivia pelearemos el puesto"

Objetivo a largo plazo con la bicolor

"El objetivo es volver a clasificar al Mundial. Queremos volver a ser una Selección importante y estar en los primeros planos. Estar en el Mundial abre puertas y mercados importantes para los jugadores"

¿Dirigir a la selección de Argentina?

"Escuché muchos rumores acerca de la Selección de Argentina pero nunca me llamó nadie. Se distorsionó la información porque nunca hubo nada. Jamás me autopostulé para la Argentina. La única vez que dije algo fue en Perú mencionando que era un técnico libre. Es un orgullo que me hayan mencionado y hayan hablado en la Selección de mi país"

"En Perú admiran a #Argentina. Todo lo que pasa en Argentina tiene repercusión en el fútbol peruano. Consumen mucho fútbol argentino. Tienen respeto y aprecio"

La idea de volver a su país

"Obviamente me gustaría volver al fútbol argentino en algún momento. Me crié y siempre estuve en Sudámerica y me gusta dirigir acá"

