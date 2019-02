Ricardo Gareca inicia gira mundial por Europa, Asia y África

Ricardo Gareca , técnico de la selección peruana y el preparador físico, Néstor Bonillo viajan este miércoles con destino a Europa, Asia y África en su primera gira del año para observar a los jugadores convocables de cara a los amistosos FIFA del mes de marzo y la Copa América Brasil 2019.

En primera instancia, el destino será Holanda para buscar a Renato Tapia que fue cedido del Feyenoord al Willem II en pos de tener continuidad. De Amsterdam se dirigirán a la ciudad de Tilburgo, a 89 Km de distancia, aproximadamente 1 hora con 26 minutos en autopista, porque el sábado el equipo del ‘Capitán del futuro’ visita al Vitesse (2:45 pm hora peruana).

A continuación el itinerario prosigue en Riad, capital de Arabia Saudita para encontrarse con André Carrillo del Al Hilal y Christian Ramos del Al Nassr. Días atrás Ricardo Gareca declaró para Capital lo siguiente: “¿Pareciera que me contradigo? pero quién dice eso, quién lo dice. Yo siempre manifesté que no me gustaba que André Carrillo se vaya a la liga árabe porque está para otras cosas y Cristian Benavente también. Jamás dije que lo de André Carrillo estaba bien. A esas ligas llegan figuras pero no es lo que yo deseo para los jugadores nuestros. Tengo que ver las posibilidades de que ellos por lo menos jueguen pero yo no quiero eso para los jugadores míos, quiero lo mejor”.

Al respecto André Carrillo comentó: “De mi futuro no he hablado con absolutamente nadie y por estoy tranquilo. Estoy muy feliz aquí y súper contento, los compañeros me han tratado muy bien y el club igual. Me siento contento estando acá pero vamos a ver qué pasa en el futuro”. Otra situación a analizar es la de Christian Ramos, quien sería cesado de Al Nassr por bajo rendimiento (en 7 meses, apenas jugó 12 partidos: 10 en la Saudi Professional League y 2 en la King’s Cup) y baraja posibilidades en la MLS, la Premier League de Rusia y quizá el fútbol peruano.