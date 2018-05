Ricardo Gareca: "Es importante que la Liga MX se fije en jugadores peruanos"

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, concedió una entrevista para el portal mexicano Mediotiempo, donde destacó la importancia de la Liga MX para los jugadores que integran el grupo de la bicolor, pues les permite crecer a nivel internacional de cara a Rusia 2018.

"A la Liga mexicana le doy suma importancia porque reúne a muy grandes jugadores de calidad en la mayoría de sus equipos", dijo Ricardo Gareca, quien además señaló que "Es un crecimiento para nosotros que nos favorece y es importante que el futbol mexicano se fije en los jugadores peruanos, nos permite que nuestros jugadores crezcan y se fortifiquen en todos los aspectos", afirmó el técnico de la selección peruana.

Además, el 'Tigre' habló sobre la lesión que tiene Pedro Gallese a menos de 50 días para el inicio de Rusia 2018: "No, no me preocupa creo que Gallese va a llegar, no me preocupa su lesión porque me aseguran que llegará al Mundial con Perú", señaló Ricardo Gareca.

Finalmente, el técnico de la selección peruana habló sobre el ránking FIFA y su experiencia al mando de la bicolor: "A nivel Mundial, es lo más significativo que ahora tengo, es un objetivo importante, el que lleve a un gran país al Mundial, es de suma importancia y lo recordaré siempre", finalizó Ricardo Gareca.

