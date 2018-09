Ricardo Gareca: 'Holanda no tuvo situaciones claras hasta el empate'

Ricardo Gareca habló con la prensa tras concretada la derrota de la selección peruana ante Holanda, 'el Tigre' lamentó que les hayan dado vuelta al resultado tan rápido en la recta final del duelo por fecha FIFA realizado en Ámsterdam

Los vio bien

'Fue un partido difícil creo que sacamos cosas importantes, de muchachos que están siendo observado. Pasa que perdimos la posesión en general. No sé la cantidad de ocasiones de gol, pero me pareció que llegamos y tuvimos algunas claras. Hay cosas por mejorar y corregir. Ellos no tuvieron situaciones claras hasta el empate. Por ahí otra más, pero en líneas generales necesitamos mantener la misma posesión que arrancamos', comentó Ricardo Gareca en zona mixta.

'Lógicamente hay muchachos que por ahí sintieron en ritmo del partido y eso es mérito de Holanda. Pero yo creo que corrimos después del gol, creo que tuvimos la tenencia a retroceder demasiado y sostener ahí. Son cuestiones que suceden'.

'Sobre todo con equipos que intentan tener una gran posesión, ellos ya tiene una manera de jugar. Abrir la cancha, moverla. Por momentos lo controlamos y otros defendimos mucho atrás.'