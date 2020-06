Días atrás, la Embajada Argentina en Perú convalidó la nueva lista de ciudadanos convocados para un vuelo de repatriación, que está programado para el día 6 de junio y tanto Ricardo Gareca como su asistente técnico, Néstor Bonillo, están inscritos este retorno a casa.

Ante la sorpresiva noticias, uno de los aficiones que nunca dejó sola a la Selección Peruana es el Hincha Israelita que vió sorprendido con el suceso. David Chauca, nombre real, vivió momentos eternos con la ‘Blanquirroja’ como la clasificación a Rusia 2018 y la misma Copa del Mundo.

Por tal razón, el también miembro de la agrupación política del FREPAP, decidió mandar un mensaje al director técnico del equipo de todos, Ricardo Gareca. Chauca estuvo respetando su distanciamiento social y el protocolo sanitario pues estuvo con su mascarilla.

“Profesor Gareca, ¡Qué sea un comercial y regresa! Qatar nos espera con fe al Dios de Israel”.

Ricardo Gareca y retorno a casa

“Si me voy no es para volver en una semana o 10 días por el tema de los vuelo y porque me gustaría estar un tiempo, iría viendo que sucede porque me gustaría estar un buen tiempo en casa. Esto va a llevar un tiempo (el reinicio de los entrenamientos y la Liga 1) y en el mes de julio los equipos puedan trabajar en su totalidad. Ese tiempo lo puedo aprovechar”, afirmó el entrenador. ¿Podría llegar a ver el reinicio de la Liga 1 en Argentina (en el mes de agosto)? “No quisiera anticipar pero podría llegar a ser”, indicó a UCI Deportes.

