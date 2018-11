Ricardo Gareca hará gira por tres continentes para hablar con seleccionados

Tras las senadas derrotas de la Selección peruana ante Ecuador y Costa Rica en las últimas fechas FIFA, Ricardo Gareca ha entendido que existen cosas por cambiar. Por eso ya avizora lo que hará para afrontar con éxito la Copa América Brasil 2019 y el inicio de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

"Me hubiera gustado salir de vacaciones y pasar unas fiestas mejor de lo que nos ha pasado, pero me queda ver las finales del campeonato peruano, tenemos cosas por ver, equipos por ver, creemos que va a ser emocionante la final del campeonato peruano, cosa que nos gustaría", aseveró Ricardo Gareca de cara a la definición del título nacional que involucra a los clubes Sporting Cristal , Alianza Lima y FBC Melgar.

En enero el técnico de la selección peruana anunció que viajará a Europa, Asia y América para conversar con los jugadores convocables entre ellos Christian Cueva, André Carrillo, Beto da Silva, Alexander Succar y Carlos Zambrano. "Tenemos algunos viajes por hacer para ver a algunos muchachos, creo que es importante en este momento hablar. Hay cosas que me quedan pero aprovecho para decirlas", manifestó.

Finalmente Ricardo Gareca reiteró su postura política. "He sido criticado en algunas declaraciones por opinar, por ser participativo de algo, no decir que es lo que le conviene al Perú, sino dar una opinión muy superficial dentro de lo que es una democracia, donde todos tenemos derecho de opinar, pero hay gente que no le gustó, hay gente muy entendida y muy prestigiosa que de pronto considera que yo debo dedicarme solo a esto (dirigir a la selección peruana), pero es la parte en que uno desea que al Perú le vaya bien en todo aspecto, no solamente en lo futbolístico, que ojalá, Dios mediante, el 2019 sea un año en el cual haya paz en todo, que encuentren el camino político que sea el adecuado, sea mejor y que finalmente nosotros podamos ir mejorando y dando satisfacciones a la gente", concluyó.