Ricardo Gareca y las frases que dejó en su conferencia de prensa

Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa oficializando su renovación con la selección peruana por todo el proceso a Qatar 2022.

El 'Tigre' habló sobre varios temas, desde las razones que lo llevaron a ampliar su vínculo hasta los problemas legales que tiene Edwin Oviedo.

Las frases que deja Ricardo Gareca

- "Queremos agradecer a la Federación Peruana de Fútbol por volver a confiar en nosotros. Estamos felices de extender el vínculo por 3 años más con la posibilidad de extenderse por un año más en caso se consiga la clasificación".

- "Tenemos palabras de agradecimiento hacia la gente por el apoyo que hemos recibido. En los peores momentos también estuvieron presentes"

- "Nosotros no tenemos injerencia en cambios que se puedan producir en el fútbol peruano. Estamos comprometidos con la FPF y el país, no con una persona en particular"

- "Como se trata de una continuidad del contrato, no hay necesidad de que estén presentes en esta conferencia ni Edwin Oviedo ni Juan Carlos Oblitas"

- "Lo que nos gusta, esencialmente, es la confiabilidad que tiene el jugador peruano. Toca seguir apostando y estar convencidos del potencial que hay en el Perú"

"Juan Carlos Oblitas es un hombre muy importante, de la misma manera que el presidente y los dirigentes. Juan Carlos fue la primer persona que sugirió contratarnos. Él piensa seguir con nosotros. Ojala durante la gestión podamos seguir contando con él"

"Estoy convencido en el potencial que hay en Perú. Tiene un potencial increíble y puede crecer dentro de un ambiente favorable. Estamos agradecidos a la manifestación de apoyo que hemos recibido de parte de la gente. No tenemos más que palabras de agradecimiento por el apoyo. No solo en la última etapa que fue algo espectacular. Sino desde que asumimos en la selección. Siempre contamos con todo el apoyo"

"Tuvimos el tiempo de pensar y hablar entre nosotros. Entendemos que esto es lo mejor. Tenemos un trabajo hecho, conocemos el medio, estamos muy a gusto. Creemos y estamos convencidos que podemos ir mejorando. Hay mucho por hacer todavía. Es lo que más nos llenó dentro de las posibilidades de seguir en Perú. Se viene una etapa quizá hasta más complicada que la anterior. Creemos que la tarea no está terminada. Esto es seguir confiando y mejorando cada vez más. Tenemos muchos desafíos importantes. Se vienen amistosos y luego la Copa América."

- "La idea es tratar de superarnos. Durante los años hemos ido encontrando las soluciones. Estamos obligados a observar a todos los jugadores sin importar la edad. Creemos que vamos a encontrar a los elementos necesarios para afrontar los retos"

- "El jugador peruano, más allá de que no esté en las mejores ligas, cuando se pone la camiseta de la selección se transforma. Debemos aprovechar esto para que la Selección sea competitiva siempre"