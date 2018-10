Ricardo Gareca: Esto piensa sobre inminente derogatoria de 'Ley de Oviedo'

A despecho que días atrás se deslizó el rumor que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) irá a la carga por él para que asuma la selección argentina, en caso del fútbol peruano fuera suspendido por FIFA y que hasta pagaría su claúsula de rescisión, el pensamiento de Ricardo Gareca no ha cambiado un ápice, ni tampoco el de los directivos albicelestes en sus preferencias por el técnico de su equipo nacional.

Ansioso por saber si en definitiva derogarán la Ley de Fortalecimiento de la FPF y frente a una ola de especulaciones, Ricardo Gareca habló con EL BOCÓN: “Respecto a ese tema aún no tengo ninguna postura tomada , hay que esperar lo que se resuelve para evaluar una decisión”.

Cabe recordar que el técnico de la selección peruana, el pasado 21 de septiembre en entrevista a TyC Sports, reveló porqué no se concretó lo de la selección argentina. ‘‘Era una persona nombrada; pero, en seguida, se distorsionaba. Cuando ocurre esto, yo me mantengo al margen. De todos los que nombraban, el único que estaba sin trabajo era yo . Era una de las opciones, pero oficialmente nadie se comunicó conmigo. No estaban las cosas claras en Argentina. ¿Cual era la virtud de Grondona (el fallecido extitular de la AFA)? Tenía la visión del dirigentes para elegir a la persona idónea para cada momento. Aunque le pidan un nombre u otro, el dirigente tiene que elegir. Eso, ahora, no está pasando. No sé quien está detrás de esto. veo nombres de empresarios que agarraron un poder que antes no existía, o se desconocía. ¿Quienes son los que estrán detrás de todo esto en nuestro fútbol?”, denunció entonces Ricardo Gareca.