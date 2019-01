Ricardo Gareca ya está en Chile para ver a la selección peruana sub 20

Llegó el profe. Ricardo Gareca no viajó a Brasil para el sorteo de la Copa América 2019 con el fin de acompañar a la selección peruana sub 20 en su participación en el Sudamericano de Chile. El 'Tigre' no llegó al debut de los dirigidos de Daniel Ahmed, pero estará con ello a partir de este martes hasta el próximo 27 de enero.

Ricardo Gareca fue captado en el aeropuerto de Chile en donde en el transcurso del día se unirá con la delegación peruana en el país sureño. El estratega de la 'bicolor' llegó a Chile junto a su asistente técnico, Sergio Santín, con el fin de ver a los nuevos jóvenes en el campo de juego y poder llamarlos a la selección mayor.

Video: Twitter



Con dos horas de adelanto, Gareca llegó hasta su hotel donde quedará hospedado en los últimos días mientras sigue a los seleccionados sub 20, como ya se mencionó, el 'Tigre' se quedará hasta el 27 de enero en Chile, sin embargo, de conseguirse una clasificación a la siguiente fase, los planes podrían cambiar para el técnico argentino.

