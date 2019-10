Ricardo Gareca es pedido en Boca Juniors por exDT de Universitario y multicampeón 'Xeneize' [VIDEO]

Boca Juniors sumó un nuevo fracaso internacional a manos de su eterno rival, River Plate, pues quedaron eliminados en la semifinal de la Copa Libertadores 2019 tras no poder remontar el 2-0 de la ida. Por ello, Ricardo Gareca ha sido pedido por un exDT de Universitario, José Basualdo, durante el programa Central Fox Sports.

"En este momento de los que hay, me gusta Ricardo Gareca, no hay muchos técnicos para este momento, no hay técnicos a la altura de Boca, es difícil encontrar un técnico en estos momentos para el club", indicó José Basualdo durante el programa Central Fox Sports.

"EN ESTE MOMENTO EL DT QUE ME GUSTA ES RICARDO GARECA, NO HAY MUCHOS TÉCNICOS A LA ALTURA DE BOCA"#CentralFOX | El ex volante elogió al Tigre con el trabajo en los últimos años en Vélez y en la Selección de Perú. pic.twitter.com/HnrVRYUqm2 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 23, 2019

Al ser consultado sobre por qué elegiría a Ricardo Gareca, respondió lo siguiente: "Experiencia, selección, Mundial, tiene un respaldo que puede llegar a ser un técnico para Boca, eso es lo que necesita Boca, un técnico que no le pese estar en el club", afirmó el exentrenador de Universitario de Deportes sobre el 'Tigre'.

Recordemos que el actual presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, afirmó hace poco que Ricardo Gareca fue contactado personalmente por él luego de la final perdida ante River Plate, pero se negó a fichar por el 'Xeneize' debido al compromiso que tenía con la selección peruana, con la que ya había renovado contrato hasta el final de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

También te puede interesar

Mister Chip celebró la "resurrección más impactante en la historia del fútbol" | FOTO

Boca vs. River: el eufórico grito de alegría de Gallardo en los pasillos de La Bombonera | VIDEO

Barcelona vs. Real Madrid: clásico por LaLiga Santander tiene nueva fecha y se jugará en diciembre