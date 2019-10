Ricardo Gareca envía mensajes a los clubes de los convocados: "El próximo año no habrán permisos"

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, dio la lista de convocados para los amistosos de fecha FIFA de noviembre ante Colombia y Chile. Entre los diversos mensajes que dejó el 'Tigre' en la conferencia de prensa, dejó un mensaje a los clubes en donde militan los jugadores citados para la blanquirroja.

"Saben que para el próximo año donde la selección no va a otorgar concesiones. Estoy seguro que voy a contar con la colaboración de los clubes. Nosotros entendemos. En particular, esta etapa son partidos amistosos, a mi me interesa más representar al país", mencionó Ricardo Gareca.

Como se recuerda en una de las últimas convocatorias, Paolo Guerrero no fue tomado en cuenta, debido al pedido de Internacional de Porto Alegre, que jugaba la final de la Copa de Brasil.

Caso similar ocurrió con los convocados de la selección Sub 23 que dirige Nolberto Solano. El equipo que se prepara para el Preolímpico, convocó a jugadores del torneo local (para enfrentar a Colombia en dos amistosos), pero debido al pedido de Universitario de Deportes y Sporting Cristal, Gerson Barrero, Gérald Távara y Christopher Olivares tuvieron permiso para solo jugar un duelo.

