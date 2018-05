​Ricardo Gareca: "En ningún lugar me siento más querido que en Perú"

Ricardo Gareca concedió una entrevista para el diario La Nación de Uruguay revelando que en ningún otro lugar se ha sentido más querido. La clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018 lo ha convertido en una figura con gran aceptación tanto así que los hinchas se lo demuestran en las calles o cuando ingresa a algún restaurante.

Está en su segunda casa

'En ningún lugar me siento más querido que en Perú. Me está tocando vivir una situación inédita porque todo lo que ha ocurrido despertó una gran ilusión a nivel país, la gente es muy agradecida. Pasaron tantos años sin participar en un Mundial y, quizá, tanto afecto se deba a la trascendencia de trabajar una selección. Aquí la repercusión es a nivel nacional, algo así nunca me ha tocado. Hay lugares donde me he sentido querido como Vélez o Talleres, pero aquí hay un país detrás', indicó el estratega de la selección peruana en una entrevista para el diario La Nación.

El objetivo trazado por la selección peruana para Mundial Rusia 2018 es claro, concentrarse en los tres partidos de la fase de grupos para tentar una clasificación a los octavos de final.