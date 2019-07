Selección peruana | Ricardo Gareca dijo que en los penales ante Uruguay "todos querían patear"

Para todo técnico, escoger a los penaleros para una definición de Copa América 2019 no es sencillo. Ya sea porque los elegidos no sienten confianza o porque los once disponibles están con el ánimo al tope. Esto último le pasó a Ricardo Garec en los cuartos de final ante Uruguay. El 'Tigre' contó que sucedió ese momento con la selección peruana y por qué terminó sonriendo antes de la definición.

"Los muchachos querían patear todo", dijo el director técnico de la bicolor que luego confesó que escoger a los cinco pateadores, por esta razón, fue difícil.

Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido: la enorme sonrisa que dibujó tras escoger a sus pateadores. "Esbocé una sonrisa porque André Carrillo hizo un comentario cuando a él ya lo habíamos sacado", indicó.

Recordemos que los elegidos por Ricardo Gareca para patear los penales en el partido contra Uruguay fueron: Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz, Luis Advíncula, Yoshimar Yotun y Edison Flores.

