Ricardo Gareca y el día que fue sorprendido por Maradona en su cumpleaños

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, celebra este 10 de febrero su cumpleaños número 61. Una de las anécdotas más recordadas para el 'Tigre' ocurrió justamente en esta fecha, donde recibió un regalo de Diego Armando Maradona.

"Eran las tres de la mañana y dando vueltas, me dice 'vamos a caminar' y salimos a caminar por China y no había un alma. Yo, en una joyería, le dije, 'mira, qué lindo ese reloj, me gusta ese reloj'", contó Ricardo Gareca a Panamericana. Recordemos que ambos compartieron equipo en Boca Juniors durante 1981 y 1982.

Además, recordó cuándo fue que sucedió esta anécdota con el actual entrenador de Dorados de Sinaloa: "Creo que en el 82, comienzo del 82 yo cumplo años el 10 de febrero. Entonces para mi cumpleaños me regaló el reloj que yo le había dicho. Son todas muy típicas de Diego (Maradona)", agregó el entrenador de la selección peruana.

Lastimosamente, este regalo no permanece con Ricardo Gareca hasta el día de hoy, pues años más tarde de ese detalle, un grupo ingresó a los vestuarios de Independiente y robaron las pertenencias del 'Tigre'.

