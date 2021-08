Ricardo Gareca venía trabajando en la lista de convocados para la selección peruana desde hace algunos días y una de las novedades fue la inclusión de Raúl Ruidíaz. A pesar de que el rendimiento del goleador no ha sido el mejor defendiendo a Perú, el entrenador confía en su buen momento.

“Raúl Ruidíaz es el delantero que mejor rendimiento tiene actualmente. Confiamos en él y por eso lo convocamos”, afirmó el ‘Tigre’ en conferencia de prensa. En las últimas tres presentaciones que tuvo el goleador, logró anotar cuatro goles con el Seattle Sounders en la MLS, lo que daba a entender que al menos sería considerado en esta ocasión.

“Futbolísticamente, en su producción es buena. Después, por el rendimiento en la selección, puede haber críticas y todo. Nosotros estamos sometidos a esas críticas permanentemente. Habrá cuestionamientos luego sobre esta lista. Seguramente el rendimiento de la selección no satisface a la mayoría de la gente”, agregó Ricardo Gareca.

“Son cosas que vivimos, estamos acostumbrados. Raúl ya sabe sobre las críticas. Para él y para nosotros no es un problema. Nosotros confiamos en su rendimiento”, agregó el entrenador argentino. Recordemos que generó sorpresa que la ‘Pulga’ no haya sido llevado a la Copa América 2021 que se desarrolló en Brasil hace unos meses.

No obstante, Ricardo Gareca dejó en claro que eso no significaba que nunca más lo volvería a llamar. “Hay jugadores que no están en algunos torneos, pero luego vuelven a ser llamados. El jugador que viene aunque sea por primera vez a la selección, nunca deja de ser tomado en cuenta”, agregó el DT en la conferencia de prensa.

“Los jugadores pueden ser llamados nuevamente en cualquier momento y eso decidimos ahora con Raúl Ruidíaz”, sentenció Ricardo Gareca respecto al tema. Cabe resaltar que Gianluca Lapadula no estará presente en el primer partido de la fecha triple, ante Uruguay, por suspensión y eso abre la posibilidad de la ‘Pulga’ como primera opción de recambio.