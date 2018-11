​Ricardo Gareca criticó que Perú haya recibido tantos goles después del Mundial [VIDEO]

La selección peruana cayó 3-2 en Arequipa ante Costa Rica en su último amistoso de este año y sumó su segunda derrota consecutiva. Aunque evidenció una mejora en comparación al choque contra Ecuador, preocupa el hecho de que la 'bicolor' haya vuelto a mostrar cierta fragilidad defensiva.

Consultado sobre ese tema, Ricardo Gareca no negó lo evidente y mostró su malestar por que el equipo que conduce haya perdido solidez defensiva. "Eso lo tenemos que parar", apuntó.

"Cuando uno recibe muchos goles te lleva a revisar porque sin lugar a dudas la solidez es muy importante en un equipo. Si contabilizamos los goles recibidos post Mundial, o inclusive en el Mundial, hasta la fecha es mucha cantidad. Eso hay que pararlo rápidamente. Así habíamos arrancado las Eliminatorias pasadas y lo corregimos", señaló el DT de la selección.

Los fríos números

Razón no le falta al 'Tigre', pues antes de Rusia 2018 la 'bicolor había jugado 5 partidos (4 triunfos y 1 empate) y había marcado 11 goles y solo recibido 1. Después de la cita mundialista disputó 6 encuentros (1 triunfo, 1 empate y 4 derrotas) y anotó 8 tantos y encajó 10. Enorme diferencia.

"Las selecciones que hemos enfrentado han sido muy efectivas y nos obliga a revisar algunas cosas y tratar de estar más sólidos en algunos aspectos", dijo Gareca.

"Ante Costa Rica Perú no mereció perder. No sé si mereció ganar, pero me parece que el resultado es excesivo", añadió.