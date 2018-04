Ricardo Gareca a CNN: "Tenemos que enfocarnos solo en lo inmediato"

En una entrevista con CNN, Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, mencionó cuál es pensamiento en relación a los objetivos que la 'bicolor' se ha planteado en su participación en el Mundial Rusia 2018. Para el 'Tigre' es fundamental solo enfocarse, por ahora, en superar la fase de grupos.

"Debemos pensar en el paso a paso, solucionar el primer partido y no ver más allá de lo inmediato. Lo inmediato es el grupo que nos tocó y en base a eso nos tenemos que enfocar", señaló el argentino.

Ricardo Gareca también mencionó que de acá hasta el Mundial tiene suficiente tiempo para recolectar información sobre Dinamarca, Francia y Australia, rivales de la 'bicolor' en el grupo C.

"Tenemos que prepararnos de la mejor manera y obtener toda la información posible de Dinamarca, con quien debutamos. Francia es candidata a ganar no solo el grupo, sino también el Mundial, pero creo que tenemos posibilidades de hacerle un gran partido. Australia, por su parte, será una selección de cuidado. Es similar a Nueva Zelanda, pero con jugadores de mejor técnica", apuntó el seleccionador de la 'blanquirroja'.

Asimismo, el 'Tigre' volvió a reiterar que entrenar a Perú en Rusia 2018 no será una revancha para él por haber quedado fuera, cuando era jugador, del Mundial México 86.

"Nunca se va a reemplazar lo que no me tocó vivir como jugador de fútbol. Luché tanto para lograr un mundial y me quedé sin mundial, pero no lo tomo como una revancha. Lo tomo como un crecimiento en lo que hago actualmente que es ser entrenador", aseveró Ricardo Gareca.